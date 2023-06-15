23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أسهم أوروبا تهبط بعد رفع الفائدة الأوروبية
Lebanon 24
15-06-2023
|
13:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكلفة الاقتراض كما كان متوقعا، وأشار لمزيد من تشديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح التضخم.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند الإغلاق، بعدما هبط 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداع 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 عاما.
Advertisement
وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لسعر فائدة المركزي الأوروبي.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو 6.1 بالمئة، أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.
وقال ستيوارت كول من إكويتي كابيتال "كان هذا متوقعا تماما في ضوء أن (رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد) كانت قد قالت بالفعل قبل أسبوعين إنه ينبغي رفع أسعار الفائدة أكثر لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين للمستوى المستهدف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
Lebanon 24
بُشرى الخليل تُفجر مُفاجأة مدوية عن هيفا وهبي وطليقها.. هذا ما كشفته عن ابنتها زينب (فيديو)
00:17 | 2023-06-15
15/06/2023 12:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. شاهدوا رد فعل الملكة رانيا بعد تعثر مصورها (فيديو)
23:28 | 2023-06-14
14/06/2023 11:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمتها أكثر من 800 ألف دولار.. ممثلة سورية تظهر بسيارة "لامبورغيني" في شوارع بيروت شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قيمتها أكثر من 800 ألف دولار.. ممثلة سورية تظهر بسيارة "لامبورغيني" في شوارع بيروت شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-06-15
15/06/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يُصاب بـ"خسارة كبرى".. وهذه هي الأدلّة!
Lebanon 24
باسيل يُصاب بـ"خسارة كبرى".. وهذه هي الأدلّة!
06:00 | 2023-06-15
15/06/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
13:52 | 2023-06-15
15/06/2023 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2023-06-15
روسيا تُصدّر النفط إلى كوريا الشماليّة
14:43 | 2023-06-15
الاتحاد الأوروبي يحذر.. هذه الشركات تمثل خطرا أمنيا
13:45 | 2023-06-15
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
12:57 | 2023-06-15
كم بلغ حجم التداول على منصة "صيرفة" اليوم؟
12:00 | 2023-06-15
هذه الدولة تشهد أكبر نزوح جماعي للمليونيرات عالميا!
11:19 | 2023-06-15
كيف أثّر تراجع الدولار على أسعار الذهب؟
فيديو
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
16/06/2023 02:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
16/06/2023 02:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
16/06/2023 02:05:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact