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إقتصاد

أسهم أوروبا تهبط بعد رفع الفائدة الأوروبية

Lebanon 24
15-06-2023 | 13:50
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أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، الخميس، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي تكلفة الاقتراض كما كان متوقعا، وأشار لمزيد من تشديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح التضخم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة عند الإغلاق، بعدما هبط 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الإيداع 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوياتها منذ 22 عاما.
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وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لسعر فائدة المركزي الأوروبي.

وبلغ التضخم في منطقة اليورو 6.1 بالمئة، أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة.

وقال ستيوارت كول من إكويتي كابيتال "كان هذا متوقعا تماما في ضوء أن (رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد) كانت قد قالت بالفعل قبل أسبوعين إنه ينبغي رفع أسعار الفائدة أكثر لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين للمستوى المستهدف".

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