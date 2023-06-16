26
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
كيف يؤثر تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة على النفط؟
Lebanon 24
16-06-2023
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتجه أسعار النفط إلى المزيد من التذبذب خلال الفترة المقبلة، بعد قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية، بحسب خبراء طاقة عالميين أشاروا في الوقت ذاته إلى وجود عوامل أخرى تتسبب في هذا التذبذب.
Advertisement
وقرر المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 و5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2022، متوقعاً رفعين للفائدة حتى نهاية 2023 بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.
واعتباراً من آذار 2022، رفع الفيدرالي معدل الفائدة 10 مرات، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 4 بالمئة خلال أيار الماضي، بعد أن وصل في منتصف 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود متجاوزاً الـ 9 بالمئة، ولكنه مع ذلك لا يزال بعيداً عن مستهدف المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد واستمرار المعركة لكبح جماح التضخم، قالت اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة في بيان ختامي لاجتماعها على مدى اليومين الماضيين "الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة دون تغيير يتيح للجنة تقييم أي معلومات إضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
وخفضت بنوك أميركية تراقب شؤون النفط في "وول ستريت" توقعاتها تجاه أسعار النفط، مرجحة عدم حدوث ارتفاع للأسعار خلال العام الجاري، حيث خفض "جيه بي مورغان" في أحدث تقرير له أمس الأربعاء أهداف الأسعار لخام برنت بـ 11 بالمئة للنصف الثاني إلى 82 دولاراً للبرميل.
وكان بنك غولدمان ساكس، قد خفض في بداية الأسبوع الجاري توقعاته لأسعار النفط، للمرة الثالثة، في غضون 6 أشهر، في ظل وفرة المعروض بالأسواق، وضبابية الاقتصاد العالمي التي تثير المخاوف بشأن مستقبل الطلب، حيث توقع وصول سعر خام برنت إلى 86 دولاراً للبرميل في ديسمبر المقبل، من 95 دولاراً كان يتوقعها سابقاً.
بدورها، أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر في 13 كانون الثاني الجاري، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، خلال العام الجاري، عند 2.35 مليون برميل يومياً، وذلك للشهر الرابع على التوالي، كما أبقت على توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2023 عند 1.4 مليون برميل يومياً، وقالت أوبك: "إن إنتاجها من النفط انخفض بمقدار 464 ألف برميل يوميا في مايو ليصل إلى 28.06 مليون برميل يومياً مع بدء تطبيق التخفيضات الطوعية التي تعهدت بها السعودية ودول أخرى بالمنظمة.
في حين رفعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير سوق النفط الصادر أمس الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، بدعم من نمو الاستهلاك الصيني، حيث قالت: "إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 102.3 مليون برميل يومياً هذا العام، مع نمو سنوي متوقع 2.4 مليون برميل يومياً، مقابل 2.2 مليوناً في تقديرات الشهر الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا يحصل الان في مطار بيروت؟
13:52 | 2023-06-15
15/06/2023 01:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده
Lebanon 24
حزن في بلدة لبنانيّة... نقل جثة شاب إلى المستشفى وهكذا تُوفي في محل والده
08:48 | 2023-06-15
15/06/2023 08:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اطفالهن على ايديهن.. اشكال كبير بين امهات في احدى المدارس اللبنانية وفيديو يرصد ما حصل
Lebanon 24
اطفالهن على ايديهن.. اشكال كبير بين امهات في احدى المدارس اللبنانية وفيديو يرصد ما حصل
14:16 | 2023-06-15
15/06/2023 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
13:45 | 2023-06-15
15/06/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الفنانة الشهيرة تخضع لعملية استئصال أورام.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
الفنانة الشهيرة تخضع لعملية استئصال أورام.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
09:36 | 2023-06-15
15/06/2023 09:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:30 | 2023-06-16
قطاع وفّر 25 ألف وظيفة للبنانيين: "ولعانة هذه الصيفية"
06:20 | 2023-06-16
عمليات دهم نفذتها "الريجي".. هذا ما تم ضبطه في الشياح ومار مخايل والسانت تريز
05:45 | 2023-06-16
دولة مهددة بالخروج من قائمة المراكز المالية عالمياً بسبب الدولار
02:46 | 2023-06-16
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
02:15 | 2023-06-16
أسعار جديدة للمحروقات.. هكذا أصبحت
02:00 | 2023-06-16
قصر فخم جداً: أغلى عقار في مدينة دبي للبيع.. وهذا سعره (صور)
فيديو
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
16/06/2023 14:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي سامسونغ.. هاتف جديد بانتظاركم وهذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2023-06-15
16/06/2023 14:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
16/06/2023 14:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact