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إقتصاد

فرنسا تحاول إقناع ماسك ببناء مصنع جديد لتسلا على أراضيها‏

Lebanon 24
16-06-2023 | 08:00
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أعلن وزير التكنولوجيا الرقمية في فرنسا، جان نويل بارو، أن الحكومة تعمل على ‏إقناع الملياردير الأميركي إيلون ماسك ببناء مصنع ‏Gigafactory‏ القادم من ‏تسلا ‏في البلاد.‏

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي هدد فيه الوزير موقع تويتر المملوك لماسك ‏بفرض حظر على استخدامه إذا لم يمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة.‏
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وكانت فرنسا تتطلع إلى تعزيز مكانتها كمركز لصناعة السيارات الكهربائية، حيث ‏افتتحت أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية خلال العام الجاري.‏

وأوضح بارو: "لقد استثمرنا في البطاريات الكهربائية، لذا سنحاول إقناعه بأن ‏فرنسا هي أفضل مكان ممكن في أوروبا لإنشاء مصنع ‏Tesla‏ التالي".‏

وأشاد بارو بماسك ووصفه بأنه "مخترع عظيم، وربما كان من أعظم المخترعين ‏في بداية هذا القرن"، على حد قوله.‏(CNBC)

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