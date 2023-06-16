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إقتصاد
فرنسا تحاول إقناع ماسك ببناء مصنع جديد لتسلا على أراضيها
Lebanon 24
16-06-2023
|
08:00
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أعلن وزير التكنولوجيا الرقمية في فرنسا، جان نويل بارو، أن الحكومة تعمل على إقناع الملياردير الأميركي إيلون ماسك ببناء مصنع Gigafactory القادم من تسلا في البلاد.
تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي هدد فيه الوزير موقع تويتر المملوك لماسك بفرض حظر على استخدامه إذا لم يمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة.
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وكانت فرنسا تتطلع إلى تعزيز مكانتها كمركز لصناعة السيارات الكهربائية، حيث افتتحت أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية خلال العام الجاري.
وأوضح بارو: "لقد استثمرنا في البطاريات الكهربائية، لذا سنحاول إقناعه بأن فرنسا هي أفضل مكان ممكن في أوروبا لإنشاء مصنع Tesla التالي".
وأشاد بارو بماسك ووصفه بأنه "مخترع عظيم، وربما كان من أعظم المخترعين في بداية هذا القرن"، على حد قوله.(CNBC)
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