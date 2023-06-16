فرنسا تحاول إقناع ماسك ببناء مصنع جديد لتسلا على أراضيها‏

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أعلن وزير التكنولوجيا الرقمية في فرنسا، جان نويل بارو، أن الحكومة تعمل على ‏إقناع الملياردير الأميركي إيلون ماسك ببناء مصنع ‏Gigafactory‏ القادم من ‏تسلا ‏في البلاد.‏تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي هدد فيه الوزير موقع تويتر المملوك لماسك ‏بفرض حظر على استخدامه إذا لم يمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي القادمة.‏وكانت فرنسا تتطلع إلى تعزيز مكانتها كمركز لصناعة السيارات الكهربائية، حيث ‏افتتحت أول مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية خلال العام الجاري.‏وأوضح بارو: "لقد استثمرنا في البطاريات الكهربائية، لذا سنحاول إقناعه بأن ‏فرنسا هي أفضل مكان ممكن في أوروبا لإنشاء مصنع ‏Tesla‏ التالي".‏وأشاد بارو بماسك ووصفه بأنه "مخترع عظيم، وربما كان من أعظم المخترعين ‏في بداية هذا القرن"، على حد قوله.‏(CNBC)