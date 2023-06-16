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إقتصاد

بنك اليابان يُبقي أسعار الفائدة منخفضة والين يتراجع

Lebanon 24
16-06-2023 | 13:00
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انخفض الين بعدما أبقى بنك اليابان، الجمعة، أسعار الفائدة منخفضة للغاية وتوقع أن يتباطأ التضخم في وقت لاحق من العام الجاري مكررا موقفه الخاص بالتيسير النقدي الذي يتعارض مع سياسات التشديد التي تنتهجها بنوك مركزية أخرى على مستوى العالم.
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وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، وعلى عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 0% بموجب سياسته للتحكم في منحنى العائد.

وهبط الين بشكل كبير عقب القرار وسجل أدنى مستوى في 15 عاما عند 153.97 أمام اليورو، بعد انخفاضه بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.25% إلى140.66 أمام الدولار.

أما اليورو فيتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ شهور بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في 22 عاما وأشار إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل. (العربية)             

المصدر: العربية
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