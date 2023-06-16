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إقتصاد
تصريح لافت عن الدولار... هذا ما قاله أحد الوزراء في روسيا
Lebanon 24
16-06-2023
|
14:00
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صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الثقة فقدت في الدولار واليورو والعملات الأخرى التي تتلاعب بها الدول الغربية.
وقال الوزير، في مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" جرت على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لم تعد هناك ثقة في التسويات بالدولار أو اليورو أو العملات الأخرى التي تتلاعب بها الدول الغربية. هذا لا ينطبق فقط على روسيا والصين بل ينطبق أيضا على البلدان الأخرى التي بدأت أيضا بشكل متزايد في إجراء تسويات بالعملات الوطنية أو بعملات موثوقة بعيدا عن العملة الأمريكية".
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وتوقع وزير المالية الروسي، حدوث زيادة في تنفيذ المدفوعات بالعملات الوطنية في العالم، مشيرا إلى أن روسيا ستطلق قريبا الروبل الرقمي الخاص بها، والذي لن يخضع لأي قيود.
وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على روسيا، قال الوزير: "لم نخسر في تجارتنا الخارجية ووجدنا أسواقا جديدة في ظل العقوبات". وأضاف: "أوروبا ستتضرر إذا حظرت التصدير إلى سوق كبير مثل روسيا".
وعن آفاق الاقتصاد الروسي، قال وزير المالية الروسي: "رغم القيود سنستمر في النمو والتطور وتوسيع سيادتنا التكنولوجية"، مشددا على أن روسيا لديها علاقات جيدة مع الدول العربية سياسيا واقتصاديا.
ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، ويبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.
ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يعقد حضوريا مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.
(RT)
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