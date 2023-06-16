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إقتصاد
صناعة الصناديق الغامضة في الصين.. هذا ما تم تحديده
Lebanon 24
16-06-2023
|
23:00
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كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق، أعلى هيئة لتنظيم السوق في الصين، عن مبدأ توجيهي تجريبي، يوم الخميس، لتحسين صناعة الصندوق الأعمى أو الغامض.
وحظرت الوثيقة، الصادرة عن الهيئة المذكورة، بيع بعض الأشياء في تلك الصناديق، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والحيوانات الحية والأشياء القابلة للاشتعال والانفجار.
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وقالت الوثيقة إنه يحظر بيع تلك الصناديق إلى الأطفال الأصغر من ثمانية أعوام، وحثت البائعين على منع الأطفال من أن يصبحوا مدمنين لتلك الصناديق العمياء.
ويجب على التجار نشر معلومات حول قيمة محتويات الصناديق العمياء أو الغامضة، وقواعد واحتماليات استخراج محتويات هذه الصناديق، وفقا للوثيقة. كما يتم تشجيعهم أيضا على المساعدة في الحفاظ على عقلانية المتسوقين من خلال وضع حدود للإنفاق النقدي وعدد المشتريات.
وحظر المبدأ التوجيهي بيع المحتويات التي تسيء إلى الأخلاق الاجتماعية والنظام العام في الصناديق العمياء.
والصناديق العمياء هي صناديق لا يعرف محتواها كنوع من المفاجأة والتشويق.(العربية)
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