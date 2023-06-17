بقيمة 500 مليون دولار.. قرض جديد من البنك الدولي لهذا البلد





وسيدعم القرض الجديد جهود الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في مرحلة ما بعد الجائحة، بهدف زيادة فرص العمل والأجور ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

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وقالت كارين كليرت، المديرة الإقليمية للبنك الدولي للسلفادور وكوستاريكا، في بيان أعلنت فيه عن حزمة التمويل الجديدة، إن "كوستاريكا أحرزت تقدما كبيرا في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكن الحد من الفقر وعدم المساواة لا يزال يمثل تحديا مستمرا". أعلن البنك الدولي في بيان نشره الجمعة موافقته على تقديم قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لكوستاريكا، بهدف تعزيز الدعم لميزانية الحكومة.وسيدعم القرض الجديد جهود الدولة الواقعة في أميركا الوسطى في مرحلة ما بعد الجائحة، بهدف زيادة فرص العمل والأجور ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.وقالت كارين كليرت، المديرة الإقليمية للبنك الدولي للسلفادور وكوستاريكا، في بيان أعلنت فيه عن حزمة التمويل الجديدة، إن "كوستاريكا أحرزت تقدما كبيرا في المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكن الحد من الفقر وعدم المساواة لا يزال يمثل تحديا مستمرا".

وأضاف البيان أن مدة القرض 19 عاما ونصف العام، ويشمل فترة سماح مدتها أربع سنوات مع سعر فائدة يقوم على معدل التمويل الليلي المضمون، بالإضافة إلى هامش متغير بالدولار الأميركي.



وفي مطلع شهر حزيران الجاري، تولى الرئيس الجديد للبنك الدولي، الهندي الأميركي، أجاي بانغا، مهامه رسميا الجمعة خلفا لديفيد مالباس.



وجاء ذلك في سياق إصلاحات للمؤسسة التي أعلنت في آذار الماضي زيادة تمويلها بخمسة مليارات دولار سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. (سكاي نيوز عربية)