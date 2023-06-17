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إقتصاد

الدخل السياحي في الأردن يرتفع بأكثر من 68 بالمئة في 5 أشهر

Lebanon 24
17-06-2023 | 16:00
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ارتفع الدخل السياحي في الأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 68.4 بالمئة ليبلغ أكثر من ملياري دينار أردني أي ما يعادل 2.83 مليار دولار أميركي.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الدخل السياحي بالأردن خلال شهر أيار 2023 نموًا نسبته 27.8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ليبلغ 433.7 مليون دينار أردني أي ما يعادل 611.7 مليون دولار أميركي.
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وأظهرت البيانات أن ارتفاع الدخل السياحي الذي تم تحقيقه في الأردن جاء نتيجة ارتفاع عدد السياح إلى مليونين و483.1 ألف سائح، وبنسبة نمو بلغت 69 بالمئة، وارتفاع عدد سياح المبيت إلى مليونين و44 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 62.4 بالمئة.
ولفتت البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي بالأردن خلال شهر أيار 2023 بما نسبته 6.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، ليبلغ 93.6 مليون دينار أردني أي ما يعادل 132.0 مليون دولار أميركي.

وحقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 بنسبة 48.1 بالمئة ليبلغ 493.7 مليون دينار أردني أي ما يعادل 696.3 مليون دولار أميركي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني قبل أيام ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في شهر أيار بنحو واحد بالمئة إلى 17.4 مليار دولار مقارنة مع 17.26 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وشهد الأردن منذ بداية العام الحالي بعض التحسن في إيرادات السياحة وحوالات المغتربين التي تؤثر في احتياطي العملات الأجنبية للبلاد.
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