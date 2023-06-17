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إقتصاد

لأول مرة في 4 أسابيع.. انخفاض الودائع لدى البنوك الأميركية الكبيرة

Lebanon 24
17-06-2023 | 23:00
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للمرة الأولى في 4 أسابيع، انخفضت الودائع لدى البنوك الأميركية الكبيرة إلى 17.203 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في السابع من حزيران على أساس أسبوعي.

ووفقاً لبيانات الاحتياطي الفدرالي، بلغ إجمالي الانخفاض في ودائع البنوك الأميركية 79.2 مليار دولار، وذلك وفقاً لأساس معدل موسمياً.
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كما أن الانخفاض في الودائع كان الأكبر منذ آذار والأول في 4 أسابيع.

وكانت الودائع قد سجلت تراجعاً كبيراً بعد انهيار Silicon Valley Bank في آذار الماضي. (cnbc)

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