لا تتطلب شهادة جامعية.. هذه الوظيفة قد يصل راتبها لـ500 ألف دولار سنوياً!

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في حال كنت تبحث عن وظيفة لا تتطلب شهادة جامعية وقد يصل راتبها إلى 500 ألف دولار سنوياً وتؤدي إلى أمان وظيفي قوي، فعليك أن تبدأ بثقل مهاراتك في الكتابة.وظيفة "كاتب العدل" يتوفر بها كل تلك المميزات السابقة، إذ أن الموظف المحترف في تلك الوظيفة بإمكانه أن يتقاضى 200 دولار عن نصف يوم عمل ليصل إجمالي راتبه في العام الواحد إلى 100 ألف دولار، وذلك وفقاً لتصريحات إيرين ناكامورا مؤسسة شركة IDepo Reporters المتخصصة في المجال ذاته لـ CNBC Make It.وتلعب تلك الوظيفة دوراً حاسماً في النظام القضائي الأميركي، فهم مسؤولون عن إنتاج سجلات دقيقة ومحايدة من الدعاوى القانونية.ومع ذلك، تراجع الاهتمام بتلك الوظيفة في العقد الماضي، مما أدى إلى نقص على المستوى الوطني لا يقل عن 5 آلاف مراسل.كما يتوفر للمتخصصين في تلك الوظيفة وفرة في الفرص خارج قاعة المحكمة، إذ يمتلك كاتبو العدل المهارات والمؤهلات نفسها المطلوبة لوظائف مثل كاتب الاختزال، وكتابة سجلات اجتماعات العمل الهامة.وظيفة لا تحتاج مؤهل جامعيعلى الرغم أن المؤهلات التعليمية لوظيفة كاتب العدل تختلف من ولاية لأخرى، تشترط جميع الولايات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك إتمام برنامج كاتب العدل المعتمد من رابطة محرري المحكمة الوطنية والذي قد يتكون من درجة الزمالة أو الشهادة المهنية.وأشارت ناكامورا إلى ضرورة اجتياز اختبار معتمد من الدولة، وإثبات القدرة على كتابة ما لا يقل عن 225 كلمة في الدقيقة الواحدة وأثناء تحدث شخصين معاً.لذلك تستغرق مسألة الحصول على شهادة أو درجة كاتب عدل ما بين 18 إلى 24 شهراً، وفي غضون تلك الفترة يحصل المحررون على دروس في المصطلحات القانونية والدراسات الجنائية وإعداد النسخ واللغة المختزلة وهي طريقة كتابة رمزية مختصرة.ويستخدم مراسل المحكمة آلة تسمى بـstenotype، وهي معالج نصوص محمول مزود بلوحة مفاتيح مصممة خصيصاً تعتمد على المقاطع بدلاً من الأحرف بما يساعد المستخدمين على كتابة الاختصار.وأضافت: أما تكاليف بدء العمل فتختلف استناداً على اختيار كاتب المحكمة ما بين تأجير أو شراء آلة steno، بجانب تكاليف الدراسة من أجل دروس إعداد تقارير المحكمة.وتابعت: تتراوح تكلفة برمجيات النسخ ما بين ألفين و5500 دولار، في حين تتراوح تكلفة جهاز steno ما بين 5 آلاف و12 ألف دولار.كما أشارت إلى أن تكاليف برنامج إعداد كاتب العدل فهي تتراوح ما بين 20 ألف و60 ألف دولار وتشمل الرسوم الدراسية والمعدات.راتب الوظيفة قد يصل لـ500 ألف دولار سنوياًوتعتمد المكاسب المحتملة لوظيفة معد تقارير المحكمة على المكان الذي تقيم به، وعدد سنوات الخبرة، وما إذا كنت تعمل لدى الحكومة أو شركة خاصة.وفي حالة العمل بدوام كامل فإن راتب بـ100 ألف دولار أو أكثر في العام سيكون هو المعيار التقليدي في تلك الحالة.والعمل لدى المحكمة هي وظيفة بدوام كامل تتطلب عادة العمل 40 ساعة في الأسبوع على الأقل، لكن يوجد أيضاً فرص عمل بدوام جزئي أو مهام لمرة واحدة.ووفقاً لبيانات موقع التوظيف Indeed، يتراوح راتب مراسل محكمة مقاطعة كيرن العليا في كاليفورنيا ما بين 40 و50 دولاراً في الساعة، في حين أن الراتب لنفس الوظيفة في المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة بدوام كامل ما يتراوح ما بين 95.8 ألف و110.1 ألف دولار سنوياً.وأشارت ناكامورا إلى أن هناك راتباً إضافياً يتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف دولار وهو تعويض على أساس كل صفحة يكتبونها خلال المحاكمات.فيما صرحت سينثيا رودريغيز، احدى العاملات في تلك الوظيفة، بأنها عندما بدأت العمل في هذا المجال عام 2005، تحديداً في المحكمة العليا بمقاطعة كيرن بلغ راتبها السنوي 60 ألف دولار، ووصل إلى 100 ألف دولار في غضون عامين، وذلك عبر العمل الإضافي وتولي مهام إضافية.وشددت على أن الراتب يتجاوز أحياناً 500 ألف دولار سنوياً في حالة العمل في سوق كبير يعاني من نقص المراسلين.(cnbc)