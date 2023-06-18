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إقتصاد
ماسك يتنبأ بنتائج كارثية في حال عدم تنظيم الذكاء الاصطناعي.. ما السبب؟
Lebanon 24
18-06-2023
|
05:00
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مُجددا حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من الخطر الذي تتعرض له البشرية بفعل الذكاء الاصطناعي، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد من أجل الحد من مخاطره.
وشدد ماسك في مؤتمر Viva Tech في باريس يوم الجمعة الماضي على أنه هناك حاجة إلى مزيد من اللوائح التنظيمية لمنع الذكاء الاصطناعي من التحول إلى شيء لا يمكن السيطرة عليه، وهو ما قد يؤدي إلى نتيجة كارثية للبشرية.
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وأضاف: "هناك خطر حقيقي من أن يكون للذكاء الرقمي الخارق عواقب سلبية.. أنا أؤيد تنظيم الذكاء الاصطناعي. "
وكان أكثر من 1100 شخص من بينهم إيلون ماسك قد وقعوا في آذار الماضي على خطاب مفتوح يدعو لوقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لمدة 6 أشهر.
وذكر الخطاب: أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة منافسة للبشر في المهام العامة، وينبغي أن نسأل أنفسنا هل يجب أن نسمح للآلات أن تغمر قنوات المعلومات لدينا بالدعايا والكذب. (cnbc)
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