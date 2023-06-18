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إقتصاد

التضخم في أميركا لن يتراجع بالسرعة المتوقعة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
18-06-2023 | 08:00
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التضخم في الولايات المتحدة لن ينخفض بالسرعة التي تتوقعها الأسواق حاليا، هذا ما توقعه محللون استراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس".

وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير، أمس السبت، أن المحللين كتبوا في مذكرة: "رغم توقعنا مزيدا من الانخفاضات في التضخم بالمستقبل، تبدو الأسواق أكثر تفاؤلا منا بكثير فيما يتعلق بوتيرة التباطؤ".
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وذكر المحللون أن الأسواق تتجاهل احتمال حدوث "تضخم متأخر" في قطاعات مثل الرعاية الصحية.

وواصل معدل التضخم السنوي في أميركا تراجعه، خلال أيار الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة الثلاثاء الماضي، أن معدل التضخم السنوي في أميركا انخفض إلى 4 بالمئة في أيار ، مقابل 4.9 بالمئة في نيسان، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بانخفاضه إلى 4.1 بالمئة فقط.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار في توقعات جديدة إلى أن تكلفة الاقتراض قد تحتاج للرفع مرة أخرى بسبب تباطؤ انخفاض التضخم.

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية الرئيسية بشكل جماعي، إذ صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.25 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 34299.21 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4409.59 بالمئة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة بلغت 3.25 بالمئة، لينهي الأسبوع عند مستوى 13689.57 نقطة.(سكاي نيوز)

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