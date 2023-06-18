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إقتصاد
صادرات إيران النفطية عند أعلى مستوى في 5 أعوام
Lebanon 24
18-06-2023
|
13:00
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قالت شركات استشارية وبيانات شحن ومصدر مطلع، إن صادرات إيران وإنتاجها من النفط الخام سجلت مستويات مرتفعة جديدة في 2023 رغم العقوبات الأميركية، وهو ما أضاف للإمدادات العالمية في وقت تقلص فيه دول أخرى إنتاجها.
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وصادرات طهران من النفط محدودة منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 من اتفاق نووي موقع عام 2015 وأعاد فرض عقوبات عليها بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية وعوائدها لدى الحكومة الإيرانية.
وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت الصادرات خلال ولاية الرئيس جو بايدن الذي خلف ترمب في الرئاسة.
وقال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إيران لتفصيل خطوات من شأنها الحد من البرنامج النووي. (العربية)
المصدر: العربية
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