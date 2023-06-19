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إقتصاد

المنتجات والسلع الروسية تدخل الاسواق العربية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-06-2023 | 05:00
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كشف دميتري بروخورينكو مدير التطوير في المركز الروسي للصادرات، عن أبرز الأسواق العربية للمنتجات والسلع التي تصدر من روسيا.

وقال المسؤول لـRT خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نعير اهتماما كبيرا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم العربي بشكل عام، فهم من أهم الشركاء بالنسبة لنا، بغض النظر عن القيود التي فرضت على روسيا من الدول غير الصديقة، كان حجم الصادرات الروسية لمركز التصدير الروسي في عام  2022 أكثر من 4 مليارات دولار أي أكثر بمرتين من مؤشرات عام 2021".
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وتابع قائلا: "نرى آفاقا مستقبلية بهذه المنطقة، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر ومصر، هم شركاؤنا الأهم هناك، ونحن نطور التعاون معهم عبر المشاركة في الكثير من المعارض، ونقدم شركاتنا في السوق العالمية، وليس عبثا أن 3 من 6 أجنحة للعرض والتذوق التابعة لمجمع الصناعات الزراعية الروسي، قد فتحت في هذه المنطقة، في مصر والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة".

ووفقا لمركز الصادرات الروسي فإن أقوى قطاعات الصادرات الروسية هي القطاع الزراعي وصناعة السيارات وتكنولوجيا المعلومات والطب وصناعة الطاقة، ولاسيما النفط.

وعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

ووفقا لأنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي فقد بلغت حصيلة المنتدى هذا العام أكثر من 900 صفقة وعقد بقيمة ناهزت مستوى 3.860 تريليون روبل (حوالي 46 مليار دولار).(RT)


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