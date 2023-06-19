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إقتصاد
الذهب ينخفض.. هذا ما سجله سعر الأونصة
Lebanon 24
19-06-2023
|
08:45
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سجل الذهب بعض التراجع في تعاملات محدودة، اليوم الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لوحت بزيادات مستقبلية.
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وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1953.69 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1966.30 دولار.
ولوح مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي، وفق وكالة "رويترز".
وسجل الذهب خسائر أسبوعية طفيفة الأسبوع الماضي وسط تكثيف المتعاملين الرهانات على رفع أسعار الفائدة في تموز مع وقف الاحتياطي الاتحادي لسلسلة التشديد النقدي بعد عشر زيادات متتالية.
وصعد مؤشر الدولار لكن مع البقاء بالقرب من أدنى مستوى في شهر، والذي سجله يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تقلل من جاذبية الذهب للمشترين حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 24.02 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين 0.3% إلى 978.39 دولار والبلاديوم 0.5% إلى 1404.27 دولار. (العربية)
المصدر: العربية
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