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إقتصاد
احتياطات القمح في مصر... اليكم بعض المعلومات عنها
Lebanon 24
19-06-2023
|
23:19
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية في مصر عن وزير التموين علي المصيلحي قوله إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي لستة أشهر.
وقال الوزير إن مصر اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن، بحسب الوكالة.
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بالنسبة للأرز والزيوت النباتية، أضافت وكالة الأنباء الحكومية، نقلا عن وزير التموين، أن الاحتياطيات للبلاد الاستراتيجية تكفي 3.3 شهر وأربعة أشهر على الترتيب.
وارتفعت الاحتياجات التمويلية لمصر إلى 9 مليارات دولار شهريا هذا العام، قياسا على 6.5 مليار دولار شهريا بالعام الماضي بضغط ارتفاع الفاتورة الاستيرادية وزيادة أسعار المواد الأساسية، بحسب ما ذكره وزير المالية المصري، محمد معيط. (العربية)
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