الصادرات السعودية إلى فرنسا... اليكم أبرزها

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تكتسب فرنسا أهمية خاصة لدى السعودية على كافة الأصعدة لا سيما السياسية والاقتصادية، حيث توثقت العلاقات بين الدولتين مع مرور السنين واكتسبت زخما وأهمية متزايدة ليعود بالمصلحة المشتركة عليهما وعلى المنطقة أجمع.وعلى صعيد التبادل التجاري مع المملكة تعتبر فرنسا من بين أهم 10 دول يتم التصدير إليها والاستيراد منها، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى فرنسا خلال الربع الأول من 2023 نحو 7.6 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 4.3 مليار ريال.وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022 فقد سجلت الصادرات السعودية إلى فرنسا 4.8 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 4.4 مليار ريال، أما فيما يتعلق بالصادرات غير البترولية إلى فرنسا فقد سجلت 853 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 1.4 مليار ريال للعام الماضي بأكمله.وفي العام 2022 أيضا بلغت قيمة صادرات المملكة إلى فرنسا 28 مليار ريال مقابل واردات بـ 16.7 مليار ريال.وتنوعت صادرات الرياض إلى باريس لتشمل عددh من الأنشطة الصناعية من بينها البتروكيماويات ومواد البناء والمنتجات الغذائية والأدوية، أما واردات السعودية فشملت المنتجات الغذائية والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والسيارات.وكان لصندوق التنمية الصناعية السعودي دور بتمويل قرابة 27 مشروعًا مشتركًا بين البلدين في عدد من الأنشطة الصناعية والتعدينية بقيمة تبلغ 4.5 مليار ريال.ويتطلع البلدان إلى تعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، لتطوير وتعزيز الشراكة وتنويع القاعدة الاقتصادية بينهما.(العربية)