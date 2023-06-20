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إقتصاد

لشراء الغاز ... أوزبكستان توقع اتفاقية مع روسيا

Lebanon 24
20-06-2023 | 05:00
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أفاد المكتب الصحفي في وزارة الطاقة في أوزبكستان، بأن سلطات هذه الجمهورية وقعت عقدا مع شركة غازبروم لشراء الغاز الطبيعي الروسي لمدة عامين.

وأضاف المكتب في بيانه: "تم توقيع عقد لمدة عامين حول بيع وشراء الغاز بين شركة أوزغازتريد وشركة غازبروم. ووقع الوثيقة وزير الطاقة الأوزبيكي جورابيك ميرزامخمودوف ورئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر".
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ووفقا للبيان، تمت صياغة الاتفاقية بشروط تجارية كاملة، ويأتي العقد ضمن الإجراءات التي تتخذها سلطات  أوزبكستان، لتلبية الطلب المتزايد سنويا من المستهلكين في الجمهورية على الغاز الطبيعي في فترة الخريف والشتاء.

وأضاف المكتب في بيانه: "بموجب الاتفاقية، سيتم اعتبارا من الأول من أكتوبر من هذا العام البدء في استيراد تسعة ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، وسيبلغ الحجم السنوي حوالي مليارين و 800 مليون متر مكعب".

سيتم توريد الغاز الروسي إلى أوزبكستان في وضع عكسي عبر خط أنابيب الغاز التابع لمركز آسيا الوسطى عبر كازاخستان. وسيتطلب ذلك بناء محطات توزيع وخطوط نقل جديدة وسيتم إصلاح 56 كيلومترا من الشبكات الحالية واستبدال 14 قطعة مختلفة من ضواغط الغاز".

في وقت سابق، ذكرت شركة غازبروم أن ضخ الغاز من روسيا إلى أوزبكستان سيبدأ في الربع الرابع من عام 2023، وتم توقيع العقد حول ذلك يوم الجمعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.( نوفوستي)


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