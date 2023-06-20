صندوق النقد يعمل على إنشاء منصة عملات رقمية

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصندوق يعمل على إنشاء منصة لعملات رقمية خاضعة للبنوك المركزية لتيسير المعاملات بين الدول.وأضافت غورغيفا في مؤتمر شاركت فيه بنوك مركزية أفريقية في الرباط بالمغرب: "العملات الرقمية الخاضعة للبنوك المركزية يجب ألا تكون مقترحات وطنية متفرقة... للتمتع بمعاملات أكثر كفاءة ونزاهة، نحتاج إلى أنظمة تربط البلدان".وقالت "لهذا السبب نعمل في صندوق النقد الدولي على تصور عن منصة عالمية لعملات رقمية للبنوك المركزية".ويريد صندوق النقد من البنوك المركزية الاتفاق على إطار عمل تنظيمي مشترك لعملات رقمية قابلة للتبادل عبر العالم. وقالت إن عدم الاتفاق على منصة مشتركة قد يخلق فراغا ستملأه على الأرجح العملات المشفرة.والعملة الرقمية للبنوك المركزية هي عملة خاضعة للبنك المركزي، في حين أن العملات المشفرة لا تخضع تقريبا لأي إشراف من البنوك المركزية.وقالت إن 114 بنكا مركزيا في مرحلة ما من استكشاف العملات الرقمية "واستكملت عشرة منها المهمة بالفعل". (العربية)