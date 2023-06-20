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إقتصاد

الدولار يتراجع... ماذا عن أسعار الذهب؟

Lebanon 24
20-06-2023 | 08:25
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ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب المتعاملين لشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أمام الكونغرس في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.
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وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.15 بالمئة إلى 1952.98 دولار للأونصة. لكن العقود الآجلة الأميركية للذهب تراجعت 0.4 بالمئة إلى 1964.10 دولار.

ومع أن تراجع الدولار من شأنه أن يدعم الذهب، فمن المرجح أن تبقى مكاسب المعدن النفيس محدودة قبل إدلاء باول بشهادته أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس، حسبما قال بيتر فرتيج المحلل في كوانتتيف لأبحاث السلع الأولية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. (سكاي نيوز)
 
 
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