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إقتصاد
للمطالبة بالتحرك في وجه الغلاء... احتجاجات شعبية في المغرب
Lebanon 24
20-06-2023
|
23:13
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شارك عشرات من المنتمين إلى تنظيمات نقابية وسياسية مغربية في وقفات احتجاجية، الثلاثاء، تخليدا لذكرى احتجاجات، 20 حزيران 1981، منادين بضرورة تدخل الحكومة لوقف غلاء أسعار مواد أساسية عديدة.
واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية، منظمة الوقفات في 36 مدينة مغربية، أن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظل زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتصاعد القمع والحرمان من حقوق الاجتماعية وحق التظاهر.
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ونبه المحتجون إلى رفض تسليم الإيداعات القانونية واستخدام أشكال متعددة من القهر الاجتماعي أدت إلى تقويض المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية للشعب المغربي، وفق المصدر ذاته.
ونادت الجبهة كذلك بإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة، مع إعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وعلى الشركات، وإلغائها بالنسبة للأجور المنخفضة.
وطالبت الجبهة كذلك بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، ووقف المتابعات والمحاكمات في حق المناضلين وكل الأصوات الحرة، وفقا لتعبير البيان.
وفي يونيو من عام 1981 شهدت المغرب احتجاجات بسبب رفع أسعار الغذاء، وسقط خلالها عشرات القتلى والمصابين. (الحرة)
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