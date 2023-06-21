مساعدة مالية عاجلة لتونس... هذا ما اعلنه ماكرون

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد.جاءت تصريحاته أثناء لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في باريس.قالت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية، إن باريس وروما اتفقتا على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي "بشكل عملي وجاد" على مساعدة تونس، البلد الذي شهد في الأشهر الماضية نزوحا جماعيا للمهاجرين إلى أوروبا.وفي وقت سابق من حزيران، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى "‭CCC-‬" من "‭CCC+‬" وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.(العربية)