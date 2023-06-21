في المغرب... تراجع في نسب التضخم السنوي

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ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 7.1% في مايو أيار من 7.8% في الشهر السابق.وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.