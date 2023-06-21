الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 93100 و 93400 ليرة للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعير تراوحت ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.