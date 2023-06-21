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إقتصاد

الدولار يعاود ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
21-06-2023 | 02:58
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إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم على تسعيرة تراوحت ما بين 93100 و 93400 ليرة للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على تسعير تراوحت ما بين 93000 و93300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. 
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