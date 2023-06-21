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إقتصاد

بعد يومين من التراجع.. برميل "برنت" يصعد ويتجاوز مستوى 76 دولارا

Lebanon 24
21-06-2023 | 03:22
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صعدت أسعار النفط، في تعاملاتبعد يومين من التراجع، وسط ترقب الأسواق لخطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول في مجلس النواب الأمريكي يوم غد الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.5% إلى 76.25 دولار للبرميل، ويوم أمس انخفضت عقود الخام بنسبة 0.3% إلى 75.9 دولار للبرميل.
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في حين صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6% إلى 71.59 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.
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