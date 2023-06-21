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إقتصاد

"البيتكوين" ترتفع إلى أعلى سعر لها... كم سجّلت اليوم؟

Lebanon 24
21-06-2023 | 15:00
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سجلت عملة الـ"بيتكوين"، في تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بنحو 11.13%، لتسجل بذلك أعلى ارتفاع لها منذ الـ 26 من نيسان الماضي.

وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك"، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 11.13% لتصل إلى 30.17 ألف دولار، وكان أعلى ارتفاع في قيمة العملة الرقمية بتاريخ الـ 26 من نيسان الماضي حيث سلجت 30 ألف دولار.
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وسجلت عملة البيتكوين في وقت سابق اليوم ارتفاعا ملحوظا بحو 8% لتسجل 28850.68 دولارا. (روسيا اليوم)
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