"البيتكوين" ترتفع إلى أعلى سعر لها... كم سجّلت اليوم؟

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سجلت عملة الـ"بيتكوين"، في تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا بنحو 11.13%، لتسجل بذلك أعلى ارتفاع لها منذ الـ 26 من نيسان الماضي.وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك"، ارتفعت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم بنسبة 11.13% لتصل إلى 30.17 ألف دولار، وكان أعلى ارتفاع في قيمة العملة الرقمية بتاريخ الـ 26 من نيسان الماضي حيث سلجت 30 ألف دولار.وسجلت عملة البيتكوين في وقت سابق اليوم ارتفاعا ملحوظا بحو 8% لتسجل 28850.68 دولارا. (روسيا اليوم)