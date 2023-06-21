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إقتصاد

شركة عالميّة تُواجه تهماً بالإحتيال على الملايين من عملائها

Lebanon 24
21-06-2023 | 16:00
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رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قضية ضد شركة "أمازون" بسبب "الاحتيال عن عمد على ملايين العملاء" الذين اضطروا لشراء اشتراك Prime المدفوع.

وذكرت صحيفة The Verge أن اللجنة الفيدرالية تتهم "أمازون" باستخدام "أنماط مظلمة" في واجهة نافذة الويب الخاصة بها، عند تقديم اشتراك Prime.
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وعلى وجه الخصوص، تستشهد اللجنة بمثال تم فيه عرض تعريفين للعملاء بوضوح (مربح وغير مربح)، حيث تم إخفاء الزر مع رفض كلا الخيارين عمدا. وفي الحالة التي وجد فيها المستخدم طريقة لإلغاء الاشتراك، أجبره أمازون على "اتباع عدة خطوات غير ضرورية".

ويمكن للمستخدمين رؤية النوافذ ذات الحيل المماثلة على موقع سوق أمازون الإلكتروني والخدمات الأخرى لعملاق تكنولوجيا المعلومات.

وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية: "أمازون تجذب الناس إلى الاشتراكات المتكررة دون موافقتهم، الأمر الذي لم يحبط المستخدمين فحسب، بل كلفهم أيضا مبالغ كبيرة من المال. إن أساليب التلاعب هذه تضر بالمستهلكين والشركات التي تحترم القانون".

ولفتت اللجنة الفيدرالية مرارا انتباه "أمازون" إلى التصميم الإشكالي للخدمات، حيث منحت الشركة الوقت لإصلاحها، لكن عملاق تكنولوجيا المعلومات تجاهل جميع التحذيرات. وتواجه "أمازون" حاليا غرامة لم يتم الكشف عن حجمها، لكن وفقا لـ The Verge في نهاية عام 2022، فرضت اللجنة غرامة على Epic Games بقيمة 520 مليون دولار بسبب انتهاك مماثل في لعبة Fortnite عبر الانترنت. (روسيا اليوم)
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