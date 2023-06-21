24
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شركة عالميّة تُواجه تهماً بالإحتيال على الملايين من عملائها
Lebanon 24
21-06-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية قضية ضد شركة "أمازون" بسبب "الاحتيال عن عمد على ملايين العملاء" الذين اضطروا لشراء اشتراك Prime المدفوع.
وذكرت صحيفة The Verge أن اللجنة الفيدرالية تتهم "أمازون" باستخدام "أنماط مظلمة" في واجهة نافذة الويب الخاصة بها، عند تقديم اشتراك Prime.
Advertisement
وعلى وجه الخصوص، تستشهد اللجنة بمثال تم فيه عرض تعريفين للعملاء بوضوح (مربح وغير مربح)، حيث تم إخفاء الزر مع رفض كلا الخيارين عمدا. وفي الحالة التي وجد فيها المستخدم طريقة لإلغاء الاشتراك، أجبره أمازون على "اتباع عدة خطوات غير ضرورية".
ويمكن للمستخدمين رؤية النوافذ ذات الحيل المماثلة على موقع سوق أمازون الإلكتروني والخدمات الأخرى لعملاق تكنولوجيا المعلومات.
وقالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية: "أمازون تجذب الناس إلى الاشتراكات المتكررة دون موافقتهم، الأمر الذي لم يحبط المستخدمين فحسب، بل كلفهم أيضا مبالغ كبيرة من المال. إن أساليب التلاعب هذه تضر بالمستهلكين والشركات التي تحترم القانون".
ولفتت اللجنة الفيدرالية مرارا انتباه "أمازون" إلى التصميم الإشكالي للخدمات، حيث منحت الشركة الوقت لإصلاحها، لكن عملاق تكنولوجيا المعلومات تجاهل جميع التحذيرات. وتواجه "أمازون" حاليا غرامة لم يتم الكشف عن حجمها، لكن وفقا لـ The Verge في نهاية عام 2022، فرضت اللجنة غرامة على Epic Games بقيمة 520 مليون دولار بسبب انتهاك مماثل في لعبة Fortnite عبر الانترنت. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
Lebanon 24
هكذا ستصبح أسعار الانترنت في لبنان بعد زيادة التعرفة (صورة)
23:26 | 2023-06-20
20/06/2023 11:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
Lebanon 24
بالاسماء والتفاصيل.. هؤلاء هم الضباط المشمولين بقرار الترقية العسكرية واليكم قرار تثبيت متطوعي الدفاع المدني
06:01 | 2023-06-21
21/06/2023 06:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
Lebanon 24
رسمياً.. الغاء امتحانات شهادة البريفيه
03:37 | 2023-06-21
21/06/2023 03:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:48 | 2023-06-21
21/06/2023 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
امتلك "سيارة الأحلام" بـ 3500 دولار.. ابتكار لبناني 100% قريباً في الأسواق (صور)
Lebanon 24
امتلك "سيارة الأحلام" بـ 3500 دولار.. ابتكار لبناني 100% قريباً في الأسواق (صور)
02:30 | 2023-06-21
21/06/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2023-06-21
"البيتكوين" ترتفع إلى أعلى سعر لها... كم سجّلت اليوم؟
14:00 | 2023-06-21
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:00 | 2023-06-21
التضخم في بريطانيا يتجاوز التوقعات
12:25 | 2023-06-21
بيان جديد لمصرف لبنان.. ماذا أعلن بشأن "صيرفة"؟
09:48 | 2023-06-21
الدولار ينخفض.. اليكم التسعيرة عصرا
09:31 | 2023-06-21
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تباشر حصاد مواسم الحبوب
فيديو
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
Lebanon 24
الاتصال ينقطع مع ملياردير شهير على عمق 3800 متر.. ماذا حصل معه؟ (فيديو)
00:01 | 2023-06-20
22/06/2023 00:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مزدوجة في وضح النهار.. قتل طليقته ووالدها أمام أعين الناس (فيديو)
00:49 | 2023-06-19
22/06/2023 00:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
Lebanon 24
ابتلع نقوداً لإخفاء جريمته.. فيديو ينتشر لاختناق ضابط شرطة شاهدوا ماذا فعل
05:00 | 2023-06-16
22/06/2023 00:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact