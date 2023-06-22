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إقتصاد

انخفاض الدولار.. واليورو يرتفع لهذا السعر

Lebanon 24
22-06-2023 | 07:15
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اقترب الدولار اليوم الخميس من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات بعدما تمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية التي لم تشمل مفاجآت تذكر.
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وارتفع الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في عام قبل إعلان قرار بنك إنجلترا الخاص بأسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن المرجح أن يبقي تقرير عن التضخم -الذي يواصل تسجيل مستويات مرتفعة- صدر أمس الأربعاء صناع السياسة في حالة تأهب.

وقال باول في كلمته لأعضاء مجلس النواب في الكونغرس أمس الأربعاء إن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأميركية يقدم "تكهنا جيدا جدا" عما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث التعاملات عند 102.09 نقطة ليقترب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 102 نقطة بعد أن انخفض 0.5 % تقريبا في الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1.0995 مقابل الدولار ليواصل صعوده بعد ارتفاعه 0.65% أمس الأربعاء.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2755 مقابل الدولار. (العربية)      

المصدر: العربية
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