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إقتصاد
انخفاض صادرات النفط السعودية في نيسان
Lebanon 24
22-06-2023
|
13:00
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انخفضت الصادرات السلعية السعودية في شهرنيسان 2023، بنسبة 25.2% إلى 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار ريال في نيسان 2022.
وفي بيان لها، اليوم الخميس، أرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 25.9 مليار ريال بنسبة 23.6% إلى 83.8 مليار ريال خلال نيسان الماضي، مقابل نحو 109.7 مليار ريال في نيسان 2022.
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وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في 2022، إلى نسبة 81.3% في 2023.
وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر اذار 2023، بمقدار 4.5 مليار ريال وبنسبة 4.2%. (العربية)
المصدر: العربية
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