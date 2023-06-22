انخفاض صادرات النفط السعودية في نيسان

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انخفضت الصادرات السلعية السعودية في شهرنيسان 2023، بنسبة 25.2% إلى 103 مليارات ريال، مقابل 137.7 مليار ريال في نيسان 2022.وفي بيان لها، اليوم الخميس، أرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الانخفاض إلى تراجع الصادرات البترولية بنحو 25.9 مليار ريال بنسبة 23.6% إلى 83.8 مليار ريال خلال نيسان الماضي، مقابل نحو 109.7 مليار ريال في نيسان 2022.وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7% في 2022، إلى نسبة 81.3% في 2023.وانخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر اذار 2023، بمقدار 4.5 مليار ريال وبنسبة 4.2%. (العربية)