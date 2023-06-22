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إقتصاد
الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي بعد قرار البنك المركزي
Lebanon 24
22-06-2023
|
09:39
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انخفضت الليرة التركية 2.5% مقابل الدولار اليوم الخميس بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي 650 نقطة أساس إلى 15%، في خطوة تمثل تراجعا عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الخاصة بخفض أسعار الفائدة.
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وقالت رويترز إن نسبة رفع الفائدة جاءت "أقل من التوقعات".
وسجلت الليرة مستوى قياسيا منخفضا عند 24.25 مقابل الدولار، في انخفاض سريع لم يستغرق سوى نحو نصف ساعة بعد إعلان قرار سعر الفائدة. وزاد ذلك خسائر الليرة مقابل العملة الأمريكية هذا العام إلى ما يقرب من 23 %. (الجزيرة)
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