الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي.. اليكم آخر الأرقام

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واصلت الليرة التركية خسائرها لتسجل مستوى قياسياً جديداً أمام العملة الأميركية وذلك مع استمرار تداعيات قرار البنك المركزي التركي المفاجئ للأسواق.وهبطت الليرة التركية إلى مستوى 24.90 مقابل الدولار.تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي التركي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي في البلاد الخميس 22 حزيران، حيث ضاعفها تقريباً من 8.5% إلى 15% حيث شرعت الإدارة الاقتصادية الجديدة للرئيس الذي أعيد انتخابه مؤخرًا رجب طيب أردوغان في تحول جذري في السياسة النقدية.وهذا الرفع الكبير في معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس هو أول رفع للفائدة منذ آذار 2021.