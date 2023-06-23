ثروة جيف بيزوس ترتفع بأكثر من 5 مليارات دولار.. إليكم التفاصيل

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أغلقت المؤشرات الأميركية على تباين في جلسة أمس الخميس مع تألق اسهم التكنولوجيا من جهة وتأكيد جيروم بأول على مواصلة سياسته التشددية من جهة أخرى.إذ كرر رئيس الفدرالي في شهادته أمام مجلس الشيوخ وجهة نظره التي ترجح المزيد من زيادات أسعار الفائدة الأشهر المقبلةوقامت الأسواق المالية بتسعير احتمال 77٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل في شهر تموز.أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة طفيفة جداً بلغت نحو 0.01% أي ما يعادل نحو 5 نقاط مسجلاً رابع انخفاض يومي على التوالي.في حين ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 0.4% بعد 3 جلسات متتالية من الانخفاض،كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.95% بدعم من ارتفاع سهمي ِAmazon وApple إلى مستويات قياسية جديدة.سهم Amazon :قفز سهم Amazon بأكثر من 4% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في نحو شهرين وأعلى إغلاق له على الإطلاق.وأضافت الشركة نحو 55 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد لترتفع إلى نحو 822 مليار دولار، وبذلك ترتفع ثروة جيف بيزوس بنحو 5.3 مليار دولار باعتبار أنه يمتلك 9.65% من الشركة بحسب بياناتRefinitiv .وتأتي هذه المكاسب على الرغم من قيام لجنة التجارة الفدرالية الأميركية برفع دعوى قضائية ضد Amazon ، مدعية أن عملاق التجارة الإلكترونية قد سجل ملايين المستهلكين في خدمة برايم دون موافقتهم.سهم Boeing:هبط سهم Boeing بأكثر من 3% منخفضاً للجلسة الثالثة على التوالي ليفقد كامل مكاسب شهر حزيران.وجاءت هذه الخسائر بعد أن أعلن مورد قطع غيار الطائرات Spirit AeroSystems أنه سيعلق الإنتاج في مصنعه في كانساس، بعد أن أعلن العمال إضرابًا في 24 حزيران.(cnbc)