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إقتصاد

فيسبوك مطالب بدفع 181 مليون دولار.. ما السبب؟

Lebanon 24
23-06-2023 | 05:00
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قام محاميان يمثلان المدعين بالطلب من قاض اتحادي بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية أن يحكم لهما بأتعاب قانونية قيمتها أكثر من 181 مليون دولار كجزء من تسوية تتعلق بخصوصية البيانات بقيمة 725 مليون دولار مع ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم لفيسبوك، لحل قضية مشاركة معلومات المستخدمين مع الغير.
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وقال المحاميان الكبيران من مكتبي (كيلر رورباك) و(بلايكمار فونتي آند أولد) للمحاماة، في طلب تقدما به إن الأتعاب ستمثل 25 بالمئة من أموال التسوية وهي نسبة "ضمن النطاق المحكوم به في قضايا لها نفس الحجم تقريبا".

وذكر المحاميان ديريك لوزر من مكتب كيلر رورباك وليزلي ويفر من مكتب بلايكمار فونتي آند أولد في الوثيقة أن التسوية البالغة قيمتها 725 مليون دولار هي أضخم تعويض يتعلق بخصوصية البيانات في التاريخ وأكبر تسوية خاصة يوافق فيسبوك عليها.

وأضاف المحاميان أن العمل بالقضية استغرق أكثر من 149 ألف ساعة على مدى 5 أعوام تقريبا.

وقالا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تعكس عريضة أتعابنا الجهد الذي تطلبته هذ ولم ترد شركة ميتا ومحام خارجي للشركة من مكتب المحاماة (جيبسون، دان آند كراتشر) على طلبات للتعليق على طلب الأتعاب، الخميس.

ورُفعت الدعوى القضائية بعد الكشف في عام 2018 عن سماح فيسبوك لشركة الاستشارات السياسية البريطانية كمبردج أناليتيكا بالوصول إلى بيانات نحو 87 مليون مستخدم.

ولم تقر الشركة بارتكاب مخالفات في إطار التسوية التي منحها القاضي موافقة مبدئية في آذار.

ومن المقرر عقد جلسة للموافقة عليها بشكل نهائي في السابع من أيلول المقبل.(سكاي نيوز)

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