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إقتصاد

مصرف أوروبي يرفع الفائدة بنصف نقطة مئوية.. بأعلى من المتوقع

Lebanon 24
23-06-2023 | 08:00
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رفع بنك إنكلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي الزيادة رقم 13 على التوالي، إذ يسعى المركزي البريطاني للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في البلاد.

وزاد بنك إنكلترا معدلات الفائدة إلى 5 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي رجحت رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 4.75 بالمئة.
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وكان معدل التضخم في بريطانيا قد سجل 8.7 بالمئة في شهر أيار الماضي، دون تغيير عن شهر نيسان.

ويسعى صناع السياسة النقدية في المملكة المتحدة إلى الوصول للتوازن بين تشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم المرتفعة من جهة، وبين منع حدوث أزمة رهن عقاري أو ركود اقتصادي من جهة أخرى.

وأوضح بنك إنكلترا أن معدلات التضخم في بريطانيا قد تحتاج إلى المزيد من التشديد في السياسة النقدية.

وحقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو 0.2 بالمئة في نيسان الماضي، متماشيا مع التوقعات، وذلك بعد أن انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في آذار، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا خلال نيسان مدعوما بالانتعاش القوي في قطاع التجزئة مع زيادة إنفاق المستهلكين على التسوق وقطاع الضيافة، والذي كان قد تضرر في الشهر السابق بسبب الأمطار الغزيرة والإضرابات التي أبقت المستهلكين في منازلهم.

وخلال اجتماعه في حزيران الجاري، كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى 5 إلى 5.25 بالمئة، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2022، إلا أنه أشار إلى احتمال زيادة الفائدة مرتين قبل نهاية العام الجاري.(سكاي نيوز)

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