صندوق الثروة القطري يشتري حصة في فرق رياضية أميركية

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اشترى صندوق الثروة السيادي القطري نحو 5% من أسهم الشركة الأم لفرق واشنطن ويزاردز الأميركي لكرة السلة رجال وفريق واشنطن كابيتال للهوكي وفريق ميستيكس لكرة السلة النسائية في إطار صفقة بقيمة 4.05 مليار دولار، حسبما قال شخص مطلع يوم الخميس.وتحدث الشخص إلى وكالة الأسوشيتدبرس بشرط عدم الكشف عن هويته لأن الاتفاقية بين جهاز قطر للاستثمار وشركة مونيومنتال سبورتس أند إنتيرتينمنت؛ لم يتم الإعلان عن الترفيه.يُعتقد أنها المرة الأولى التي تستثمر فيها حكومة قطر في الرياضات الاحترافية الأميركية. أعلنت شركة سبورتيكو عن الصفقة لأول مرة، قائلة إنها المرة الأولى التي يشتري فيها أي صندوق ثروة سيادية ملكية فريق أميركي. (العربية)