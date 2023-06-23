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إقتصاد
مؤشر: الاقتصاد البريطاني يتعثر وضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة
Lebanon 24
23-06-2023
|
09:15
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كشف مسح أن علامات التباطؤ ظهرت على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة.
ونُشر المسح بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل حاد وتصريحه بأنه مستعد للقيام بالمزيد لكبح التضخم.
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وأظهرت قراءة أولية، الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات المركب لستاندرد آند بورز غلوبال، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 52.8 نقطة في حزيران انخفاضا من 54 نقطة في ايار متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ كانون الثاني في ظل صعوبات تواجه المصانع.
وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء في اقتصاديات الأعمال في ستاندرد آند بورز إنتليجينس إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة.
وأظهرت القراءة الأولية للمسح أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في ستة أشهر. (سكاي نيوز)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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