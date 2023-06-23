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إقتصاد
"وول ستريت" تتراجع مع تأثر المعنويات بمخاوف الفائدة
Lebanon 24
23-06-2023
|
10:45
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تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" بآخر جلسات التداول للأسبوع، اليوم الجمعة، مع استمرار تأثر معنويات المستثمرين بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تشير لاحتمال رفع أسعار الفائدة مجددا، وذلك خلال شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس التي استمرت يومين.
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وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 111.05 نقطة أو بنسبة 0.33 بالمئة إلى 33835.66 نقطة.
كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 27.72 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 4354.17 نقطة، في حين هوى مؤشر "ناسداك" المجمع 146.51 نقطة أو 1.07 بالمئة إلى 13484.10 نقطة.
ودافع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، عن ترجيحه الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من التأثير المحتمل لذلك على الوظائف.
وقال باول إن السبيل لخفض أسعار الفائدة هو الثقة في أن التضخم يتراجع.
وأضاف: "لا نتوقع حدوث ذلك في أي وقت قريب. الاختبار لذلك هو أن نكون على ثقة من أن التضخم يتراجع إلى هدفنا البالغ اثنين بالمئة". (سكاي نيوز)
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