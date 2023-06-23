Advertisement

إقتصاد

حول اقتصاد منطقة "اليورو"... اليكم هذا الخبر

Lebanon 24
23-06-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1080567-638231403831000410.jpg
Doc-P-1080567-638231403831000410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تباطأ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو بشكل حاد في حزيران 2023 ولامس الصفر، متأثرا بالصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعة.

وانخفض مؤشر مديري الشراء المحتسب على أساس استطلاعات الشركات إلى 50.3 في حزيران 2023، بعدما كان 52.8 في مايو الماضي، وهو أدنى مستوى في 5 أشهر "ما يشير إلى تباطؤ حاد للنمو الاقتصادي في المنطقة" على ما أوضحت "ستاندرد أند بورز".
Advertisement

ويشير رقم أعلى من 50 نقطة إلى نمو في النشاط، فيما يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجع.

وسجلت فرنسا أضعف أداء في منطقة اليورو في يونيو 2023 مع تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، وهو أكبر انخفاض ملحوظ منذ فبراير 2021، في المقابل، بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع القوي، بقي النمو في ألمانيا جامدا.

وقالت وكالة "ستاندرد أند بورز" إن المسح يكشف "عودة ظروف اقتصادية سيئة" في أوروبا "بعد انتعاش قصير للاقتصاد لوحظ في الأشهر الأخيرة".

وقالت المجموعة إن المخاوف بين الشركات في منطقة العملة الموحدة آخذة في الارتفاع. وأضافت "شهد يونيو زيادة في المخاوف بشأن نمو الطلب، خصوصا تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وما ينتج عن ذلك من احتمالات حدوث ركود في كل من الأسواق المحلية وغيرها".

إلا أن هناك شيئا إيجابيا في هذا المشهد القاتم وهو "تباطؤ ملحوظ في الضغوط التضخمية" وفق "ستاندرد أند بورز"، لكن اقتصاديين قالوا إن بيانات مؤشر مديري الشراء لن تجعل البنك المركزي الأوروبي يعيد النظر في رفع أسعار الفائدة.(أ ف ب)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:24 | 2023-06-23
16:03 | 2023-06-23
15:00 | 2023-06-23
13:45 | 2023-06-23
13:00 | 2023-06-23
12:06 | 2023-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website