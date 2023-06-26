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إقتصاد

كم بلغت تسعيرة الدولار عصراً؟

Lebanon 24
26-06-2023 | 10:09
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجّل صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93200 ليرة لبنانية للدولار واحد.
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