كم بلغت تسعيرة الدولار عصراً؟

تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 93100 و93400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



Advertisement وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجّل صباح اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 93000 و93200 ليرة لبنانية للدولار واحد.