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إقتصاد

تركيا.. توقعات بارتفاع التضخم على أساس شهري

Lebanon 24
26-06-2023 | 13:11
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من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم على أساس شهري في تركيا 4.84 بالمئة في حزيران، لأسباب منها الانخفاض الحاد في قيمة الليرة بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، لكن من المتوقع أن تنخفض القراءة السنوية بشكل طفيف إلى 39.47 بالمئة، وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز". 
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وبحسب متوسط تقديرات 11 خبيرا اقتصاديا، من المتوقع أن يرتفع التضخم على أساس شهري في حزيران 4.84 بالمئة، وتراوحت التوقعات بين 2.50 بالمئة و5.50 بالمئة. ويعزى ذلك الارتفاع جزئيا إلى انخفاض الليرة 23.3 بالمئة منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 ايار.
 
وقال خبراء اقتصاديون إن من العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع التضخم على أساس شهري كانت الزيادة العامة في الأسعار في مختلف القطاعات، وهو ما تضمن ارتفاع أسعار البنزين والمعادن الثمينة والخدمات والسيارات والتبغ.


وكان من المتوقع أن يبلغ التضخم على أساس سنوي 39.47 بالمئة، بانخفاض طفيف عن 39.59 بالمئة في مايو وأن يتراوح المعدل هذا الشهر بين 36.30 بالمئة و40.30 بالمئة.

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