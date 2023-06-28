النفط يرتفع بعد هبوط لمخزونات الخام الأميركية

Advertisement

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة وسط قلق في الأسواق من شح المعروض في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد أن أظهرت بيانات تراجع أكبر من المتوقع في مخزوناتها من النفط الخام والبنزين.وأفادت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 حزيران. وكان المحللون يتوقعون تراجعا 1.76 مليون برميل.وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لتراجع 126 ألف برميل.ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية، البيانات الرسمية للمخزونات.