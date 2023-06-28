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إقتصاد

ارتفاع كبير... كم بلغت أسعار النفط عالمياً؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 11:48
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حلّقت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة،الأربعاء، لتعكس تراجعات سابقة خلال الجلسة، متأثرة ببيانات مفاجئة حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفاض مخزونات النفط بـ 9.6 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 453.7 مليون برميل.
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وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما، ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأضافت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 216 ألف برميل يوميا.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وعلى العكس، أظهرت بيانات الإدارة ارتفاع مخزونات البنزين بـ 600 ألف برميل إلى 222مليون برميل الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 100 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 100 ألف برميل إلى 114.4 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 800 ألف برميل.

وتراجعت الواردات الأميركية الصافية من النفط الخام بمقدار 376 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

قفزت أسعار خام برنت بنسبة 1.68 وبمقدار 1.22 دولار إلى 73.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:11 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت أسعار خام نايمكس بنسبة 1.95 بالمئة وبمقدار 1.32 دولار إلى 69.04 دولار للبرميل. (سكاي نيوز عربية) 
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