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إقتصاد

بشأن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين... هذا ما اعلنته السعودية

Lebanon 24
29-06-2023 | 02:00
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قالت وزارة المالية السعودية، إنها تتطلع لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين والعمل معه لإيصال صوت القارة الإفريقية والمساهمة في تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، عن دعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الإفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين.
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وعبرت الوزارة عن تطلّعها لقبول انضمام الاتحاد الإفريقي لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الإفريقي.

كما تتطلع المملكة في الوقت ذاته إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الإفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي لأهم الاقتصادات المتقدمة والنامية في العالم، ويمثل الدول الأعضاء نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وما يقرب من ثلثي سكان العالم، وتضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي. (العربية) 
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