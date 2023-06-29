وقف إنتاج وتصدير النفط... هذا ما تهدد به ليبيا

هددت الحكومة الليبية بوقف إنتاج وتصدير النفط إذا لم يُعين حارس قضائي على مؤسسة النفط.



وأبلغت الحكومة الليبية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإمكانية تعيين حارس قضائي على حساباتها.



وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إن إيقاف إنتاج وتصدير النفط سيصبح الخيار الأخير في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه لدى مؤسسة النفط.(العربية)

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