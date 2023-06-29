النفط يهبط وسط مخاوف من تأثير رفع الفائدة مجددا على الطلب

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انخفضت أسعار النفط، الخميس، متخلية عن بعض مكاسب الجلسة الماضية إذ عمد المستثمرون لجني الأرباح وسط مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة مجددا إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.76 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.3 بالمئة مسجلة 69.35 دولار للبرميل.