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إقتصاد

بعد تلميح باول رفع للفائدة.. الذهب قرب أدنى مستوى

Lebanon 24
29-06-2023 | 01:30
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ظلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر، بعدما ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مجددا بهدف كبح جماح التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25 بالمئة إلى 1912.19 دولار للأونصة. وكان المعدن النفيس قد أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف آذار عند 1902.69 دولار للأونصة.
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وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1920.50 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر.
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