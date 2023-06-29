الدولار قرب أعلى مستوياته في 7 شهور ونصف أمام الين

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حام الدولار قرب أعلى مستوياته في سبعة أشهر ونصف الشهر أمام الين بعدما أكدت تصريحات رئيسي البنكين المركزيين الأميركي والياباني الاختلاف الكبير في مسار السياسة النقدية لكل منهما وذلك خلال مؤتمر استضافه البنك المركزي الأوروبي.وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في إحدى لجان المؤتمر، بحضور رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا ومحافظ بنك إنكلترا أندرو بايلي، إن من المرجح زيادة أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام ولم يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في تموز.وعلى النقيض من ذلك، أعاد أويدا التأكيد على أنه "لا تزال هناك مسافة ينبغي قطعها" من تحقيق معدل مستدام للتضخم عند اثنين بالمئة مصحوبا بنمو كاف للأجور، وهما الشرطان اللذان حددهما بنك اليابان للتفكير في إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير.