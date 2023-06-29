Advertisement

إقتصاد

أسعار الكاكاو تقفز لأعلى مستوياتها في 46 عاما

Lebanon 24
29-06-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1082434-638236260111841330.jpg
Doc-P-1082434-638236260111841330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قفزت أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عاما ببورصة إنتركونتيننتال في لندن إذ يهدد سوء الأحوال الجوية في غرب أفريقيا آفاق الإنتاج لدى المنتجين الرئيسيين للمكون الأساسي في صنع الشوكولاتة.

وارتفع عقد سبتمبر القياسي للكاكاو في لندن أكثر من اثنين بالمئة الأربعاء إلى 2590 جنيها إسترلينيا للطن. وبلغ أعلى سعر خلال الجلسة عند 2594 جنيها إسترلينيا وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977.
Advertisement

وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض في السوق من حبوب الكاكاو، التي يأتي معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا. وانخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير حوالي خمسة بالمئة هذا الموسم.

ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص في إمدادات الكاكاو العالمية من حوالي 60 ألف طن إلى 142 ألفا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:00 | 2023-06-29
07:08 | 2023-06-29
05:00 | 2023-06-29
03:08 | 2023-06-29
02:30 | 2023-06-29
02:15 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website