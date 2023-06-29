أسعار الكاكاو تقفز لأعلى مستوياتها في 46 عاما

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قفزت أسعار الكاكاو لأعلى مستوياتها في 46 عاما ببورصة إنتركونتيننتال في لندن إذ يهدد سوء الأحوال الجوية في غرب أفريقيا آفاق الإنتاج لدى المنتجين الرئيسيين للمكون الأساسي في صنع الشوكولاتة.وارتفع عقد سبتمبر القياسي للكاكاو في لندن أكثر من اثنين بالمئة الأربعاء إلى 2590 جنيها إسترلينيا للطن. وبلغ أعلى سعر خلال الجلسة عند 2594 جنيها إسترلينيا وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977.وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض في السوق من حبوب الكاكاو، التي يأتي معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا. وانخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير حوالي خمسة بالمئة هذا الموسم.ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص في إمدادات الكاكاو العالمية من حوالي 60 ألف طن إلى 142 ألفا.