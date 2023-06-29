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إقتصاد

في حال حدوث "يوم القيامة الاقتصادي".. ما هي الخسائر التي ستتكبدها المصارف؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 11:05
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يتوقع أن تخسر أكبر البنوك الأميركية نحو 541 مليار دولار في حال حدوث السيناريو الاقتصادي الأكثر سلبية، لكن مؤسسات الائتمان الأميركية ستظل تمتلك الموارد اللازمة لتغطية الخسائر.
 
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن اختبار الإجهاد السنوي الذي أجراه نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (FRS)، حيث شمل هذا العام أكبر 23 بنكا أميركيا، وتضمن السيناريو الأكثر سلبية ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 10% وانخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 40%، فضلا عن انهيار أسعار المساكن بنسبة 38%.
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وخلص الاختبار إلى أن أكبر البنوك الأميركية ستخسر 541 مليار دولار عند حدوث "سيناريو يوم القيامة الاقتصادي الافتراضي"، لكن هذه المؤسسات ستمتلك، رغم الخسائر، رأس المال الكافي لتغطيتها.

وشمل الاختبار فرع "دويتشه بنك" في الولايات المتحدة و"يو بي أس أميريكاس" و"غولدمان ساكس"، الذي كان الأكثر تراجعا بين البنوك التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

وتأتي النتائج بعد أشهر فقط من تسجيل ثلاثة من أكبر إخفاقات البنوك في تاريخ الولايات المتحدة وهي بنك "وادي السيليكون" و"سيغنتشر" و"فيرست ريبابليك"، حيث تسببت في أزمة مصرفية إقليمية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن نتائج الاستطلاع الخاص بها قبل 5 أيام، أن مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود لا تزال مرتفعة، حيث قدر المحللون هذا الاحتمال بنسبة 44%. (روسيا اليوم) 

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