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إقتصاد
بين اليابان وكوريا الجنوبية... تبادل عملات بقيمة 10 مليارات دولار
Lebanon 24
30-06-2023
|
02:00
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اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على إحياء اتفاق تبادل عملات بقيمة 10 مليارات دولار، بناء على تحسن العلاقات ثنائية الاتجاه لتعزيز شبكة أمان مالي إقليمية وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة.
وكان قد تم الاتفاق على اتفاق المبادلة لأول مرة عام 2001 كأداة لمساعدة البلدين على مكافحة أزمة مالية، لكن لم يتم استخدامها مطلقا وانقضت صلاحيتها عام 2015 وسط توتر دبلوماسي.
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وقال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين "هناك حاجة متزايدة لتعزيز العلاقات الثنائية بينما تواجه الاقتصادات العالمية والإقليمية حالة من عدم اليقين والمخاطر".
وأضاف أن اتفاق مقايضة العملة يأتي في إطار طموح البلدين لدعم التعاون بينهما.
وفي ذروتها عام 2011 بلغت قيمة اتفاق المقايضة 70 مليار دولار.
وجاء إبرام الاتفاق، الذي تم إحياؤه في اجتماع في طوكيو بين وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي ونظيره الكوري الجنوبي تشو كيونغ هو في أول حوار بين وزيري مالية البلدين منذ 7 سنوات. (العربية)
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